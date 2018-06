Das Bienenvolk stand im Mittelpunkt

Der Tag des offenen Bienenstockes ging in Götzis am vergangenen Sonntag über die Bühne. Den Besucherinnen und Besuchern wurde ein unterhaltsames, kurzweiliges Programm geboten.

Götzis/Mäder Mit Musik, einem gläsernen Bienenstock, einer Vorstellung zum Projekt „Probeimker“ und verschiedenen Ehrungen hatte der Bienenzuchtverein Götzis und Mäder einen unterhaltsamen Festtag organisiert. Zahlreiche Besucher kamen mit dem Fahrrad, um sich die Premiere der ersten Vorarlberger Honigbratwurst nicht entgehen zu lassen. Das Duo „Die Burlis“ unterhielt die Besucher und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten ein leckeres Küchenbuffet vorbereitet. Der neue Obmann des Bienenzuchtvereines Götzis und Mäder, Jörg Kathan, dankte in seiner Ansprache den Organisatoren dieses Festes – vor allem Norbert Fritsch und seinem Team und Jakob Kathan, mit seinen Bienenprodukten. Die beiden langjährigen Mitglieder Annelies und Norbert Fritsch wurden mit einer Urkunde vom Vorarlberger Imkerverband geehrt. Ebenso wurde Karl Ludwig Marte für seine aktive Vereinsarbeit seit 55 (!) Jahren ausgezeichnet. Im Bienengarten in der Kirlastraße wurde noch lange und ausgiebig bei hochsommerlichen Temperaturen gefeiert. Ein gelungenes Fest für alle Generationen in der freien Natur. VER