Das Beste zum Schluss des Jahres

Herbstkonzert des Schützenmusikvereins Koblach

Zum Auftakt zeigte zuerst der Nachwuchs der Jugendmusik sein Können und überraschte so manchen Zuhörer mit den musikalischen Fortschritten der vergangenen Monate. Geleitet werden die Nachwuchsmusiker ebenso von Kapellmeister Wolfgang Häusle, wie die Schützenmusik selbst, die direkt im Anschluss darauf an der Reihe war. Häusle und seine erfrischende Musikerschar entführten auf einen Ausflug durch verschiedenste musikalische Stile und Epochen. Bekanntestes Stück wohl „The Sound of Silence“ von Paul Simon, welches, wie auch das restliche Programm den Musikern ihr ganzes Können abverlangte. Der gebührende Schlussapplaus war hoch verdient, beim gemütlichen Ausklang wurde auf den Konzerterfolg angestoßen und manch musikalischer Feinspitz traf auch präzise Analysen des Klangabends, auf den am besten wohl eine Auszeichnung passte: Absolut hörenswert. CEG