Das beste Invest? In die mentale Gesundheit

Beim ersten Health & Mind Festival am 18. Oktober im Festspielhaus Bregenz dreht sich alles um das Thema mentale Gesundheit. Top-Speaker:innen sind der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, Mentalist Manuel Horeth, Glücksforscherin Maike van den Boom, Neurobiologe Marcus Täuber und Biohacker Andreas Breitfeld. Botschafterin des Events ist Katharina Schneider (bekannt aus der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“). Die Idee: Ein Tag voller Inspiration für Business Manager, CEO’s, HR Verantwortliche, Spitzensportler:innen, Mentaltrainer:innen und alle, die sich um ihre mentale Gesundheit kümmern.

Geplant ist beim Health & Mind Festival eine Mainstage mit über 30 Speaker:innen. In Keynotes, Panels, Diskussionen und Master Classes gehen Speaker:innen und Besucher:innen den Fragen nach wie „Nordic Happiness für alle: Sind glückliche Menschen erfolgreicher?“ „Mental Health im HR: Neue Strategien für eine gesündere Zukunft“ oder „welche Leadership Konzepte schaffen maximale Potentialentfaltung?“.

Dass es solch ein Festival braucht, dessen sind sich die Organisatorinnen Verena Eugster und Patricia Zupan-Eugster sicher. Die beiden Event-Macherinnen wissen aus ihrer täglichen Arbeit (u.a. Female Future Festival, Bodensee Frauenlauf) und Gesprächen mit Top-Entscheidern, dass mentale Gesundheit eines der drängendsten Themen unserer Zeit ist. „Das zeigen auch aktuelle Studien“, sagen sie. 39 Prozent der Österreicher:innen geben beispielsweise an, dass sie bereits psychisch erkrankt waren oder aktuell noch sind.

Katharina Schneider, die Botschafterin des Events und zudem Unternehmerin, Business Angel und Mentorin ist, weiß, dass es nicht ohne ein starkes Mindset geht: „Gerade die vergangenen drei Jahren haben uns mit Pandemie, Lockdown, Krieg und Inflation gezeigt, wie unser Befinden und unser Alltag durch externe Faktoren beeinflusst werden. Wir stecken in einer sehr herausfordernden Zeit, die aber auch viele neue Möglichkeiten und Entwicklungen bietet.“ Der entscheidende Faktor sei dabei das eigene Denken. Soll heißen: „Was wir aus der Situation machen und wie wir uns persönlich und unser Umfeld stärken können“, sagt Katharina Schneider.

Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster sehen als Event-Macherinnen ihre Veranstaltungen wie das Health & Mind Festival als Hebel, die Themen der Stunde voranzutreiben. „Was wir jetzt brauchen, ist ein Richtungswechsel, eine nachhaltige Transformation und starke Stimmen“, sagt Patricia Zupan-Eugster. Und Verena Eugster fügt an: „Mit dem Health & Mind Festival treten wir an, die Spielregeln zu ändern. Im Business und in der Gesellschaft. Dafür braucht es echte Gamechanger “