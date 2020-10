Das Beste fürs Dorf

Die neue Volksschule gehört zu den Hauptprojekten in Meiningen in den kommenden Jahren

Die neue Volksschule gehört zu den Hauptprojekten in Meiningen in den kommenden Jahren ©Michael Mäser

Die neue Volksschule gehört zu den Hauptprojekten in Meiningen in den kommenden Jahren ©Michael Mäser

Die Meininger Gemeindevertretung nahm kürzlich die Arbeit für die kommende Funktionsperiode auf.

Meiningen. Nachdem vor mittlerweile fünf Wochen die neue Gemeindevertretung über die Bühne ging, fand dazu auch in Meiningen die konstituierende Sitzung statt. Der wiedergewählte Bürgermeister Thomas Pinter blickte dabei auch in die neue Funktionsperiode.

Einige Projekte stehen in der Zukunft an

„Mehr als 73 Prozent der Bevölkerung haben mir als Bürgermeister für weitere fünf Jahre das Vertrauen geschenkt. Ich nehme diese hohe Zustimmung mit Dankbarkeit und Demut entgegen“, freut sich Thomas Pinter auch weiterhin die mittlerweile über 2.400 Bewohner der Gemeinde Meiningen vertreten zu dürfen. Dem Amtsinhaber, welcher nun schon seit rund 15 Jahren Bürgermeister in Meiningen ist, geht es dabei darum, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste für das Dorf und die Bevölkerung zu entscheiden und zu verwirklichen. Dazu stehen in Zukunft wieder einige Projekte an, die bereits begonnen wurden und in absehbarer Zeit auch zum Abschluss gebracht werden müssen, wie etwa die Neuplanung und Errichtung der neuen Volksschule oder die Realisierung eines neues Musik-Probelokal für den Musikverein. „Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang auch die Planung und Errichtung eines Ärztehauses, die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr, die Umsetzung des Verkehrs- und Wegekonzept für Meiningen und um die Erweiterung des Parkplatz bei Schule und Kindergarten“, so das Gemeindeoberhaupt über die künftigen Herausforderungen in Meiningen.

Erhalten der hohen Lebensqualität

Die Gemeinde Meiningen hat sich in den letzten Jahren stets weiterentwickelt und so hat sich auch die Bevölkerung in den vergangenen 50 Jahren beinahe verdreifacht. Bürgermeister Thomas Pinter ist es dabei sehr wichtig, Meiningen auch in Zukunft als familienfreundliche Gemeinde zu positionieren. „Im Auge behalten werden wir auch die Entwicklung des Ortskerns sowie das Erhalten der hohen Lebensqualität in unserer Gemeinde. Es kommt also eine Menge Arbeit in den kommenden fünf Jahren auf uns zu“, so Pinter, der auch die Bevölkerung einlädt, ihre Ideen und Wünsche einzubringen.

Vizebürgermeister im Amt bestätigt