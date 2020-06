Das besondere Wiedersehen mit dem Exklub

SC Austria Lustenau spielt in Gleisdorf gegen Aufsteiger Grazer AK, wo Ex-Coach Gernot Plassnegger erstmals zu Hause Platz nimmt.

Der Liveticker von Grazer AK vs SC Austria Lustenau

Der Alltag in der 2. Liga ist für SC Austria Lustenau wieder zurück. Nach der 0:5-Niederlage im ÖFB Cupfinale in Klagenfurt gegen Favorit FC RB Salzburg muss die Elf um Trainer Roman Mählich erneut in den Süden Österreichs reisen. In Gleisdorf trifft Austria Lustenau auf den Aufsteiger Grazer AK. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Austria Lustenau Coach Gernot Plassnegger. Der Steirer nimmt gegen seinen Exklub Lustenau erstmals als GAK Trainer zu Hause auf der Betreuerbank Platz. Plassnegger war von 2. Oktober 2017 bis 4. September 2019, als fast zwei Jahre Trainer in Lustenau. 61 (Meisterschaftsspiele) war Plassnegger Coach der Grün-Weißen, ehe ihn Roman Mählich ablöste. Beim Vorletzten Grazer AK spielt auch der Ex-Austrianer Lucas Barbosa in der Angriffsreihe und will gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ebenfalls ein Tor schießen. Die Siebenten Lustenauer hoffen auf einen positiven ReStart und wollen am Ende der Saison Platz drei belegen. Dazu braucht es von Lustenau in der Steiermark aber drei Zähler. Das Tor der Lustenauer hütet Domenik Schierl, im Cupfinale gab Florian Eres sein Debüt in der Profitruppe. Es wird ein besonderes Wiedersehen in Gleisdorf und für Brisanz ist gesorgt. Lustenau hat noch eine offene Rechnung mit dem GAK. Das Hinspiel verloren die Austrianer mit 0:2.