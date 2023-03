"Das bereitet mir als Bürger große Sorge"

Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer sorgt sich über die Zukunft der ÖVP.

Die S 18, die Stadionsituation, die Moschee oder die Gastronomiekrise im Zentrum - in Lustenau ist derzeit ordentlich was los. In der Sendung "Vorarlberg LIVE" sprach Bürgermeister Kurt Fischer am Dienstag außerdem über ein weiteres heiß diskutiertes Thema, die ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich. Aus seiner Sicht sei die Situation zutiefst symptomatisch und in gewisser Weise auch besorgniserregend. „Es ist aber eine Situation, die hineinspielt in eine Entwicklung, die mir als Bürger große Sorge bereitet. Ich stelle fest, dass die Mitte erodiert“, erläutert Fischer im Gespräch mit Moderator Joachim Mangard. Er habe Respekt vor der Situation, in der sich Johanna Mikl-Leitner befindet, weshalb es vermessen wäre, kluge Zurufe zu machen. Seine Sorge sei, wie die Zukunft der ÖVP aussieht. „Populisten tun sich leicht Grenzen zu überschreiten, und zwar gerade wie es ihnen beliebt“, hält er fest. Manche Exponenten und Themen seien zutiefst wissenschaftsfeindlich und fast faktenfeindlich. „Das treibt mich um als Bürger, das macht mir Sorge“, unterstreicht Kurt Fischer.