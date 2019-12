Das ASZ Vorderland ist fertig - Eröffnung im März 2020

Am vergangenen Freitag wurde ASZ Vorderland nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt und offiziell den Bürgermeistern der Region übergeben. Die Eröffnung findet im März 2020 statt.

Eröffnungsfeier am 7. März 2020

Bis dahin werden sämtliche Vorbereitungen für die Inbetriebnahme vorgenommen: Die ASZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter werden eingeschult. Finalisierungen am Gebäude – wie die Installierung und Programmierung der Systemtechnik, das Beschilderungskonzept usw. – sind aktuell in Arbeit. Behördliche Auflagen werden umgesetzt. Ab Mitte Februar werden schließlich noch betriebliche Probeläufe und Tests durchgeführt.

Das ASZ Vorderland setzt neue Maßstäbe

Das ASZ Vorderland wird neue Maßstäbe in der kommunalen Abfallbewirtschaftung sowie in der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit setzen: Der dafür gegründete Gemeindeverband besteht aus insgesamt elf Gemeinden – so viele wie bei keinem anderen ASZ in Vorarlberg. Die Betriebskooperation mit der Stadt Feldkirch ist landes- und bundesweit einzigartig und hebt vielfältige Synergien im Bereich der Verwaltung, Beschaffung, Logistik usw. Das Gebäude selbst ist durch das von der Stadt Feldkirch eingebrachte Knowhow eine Weiterentwicklung bestehender ASZ und entspricht den aktuellsten funktionellen und gesetzlichen Ansprüchen.