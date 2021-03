Das Alte Schulhüsle im Lochauer Ortszentrum stellt sich vor

Lochau. Im Rahmen der VN-Heimat-Serie „Denkmalgeschützte Gebäude“ stellen wir als kulturelles Erbe der Vergangenheit das Alte Schulhüsle mitten im Lochauer Ortszentrum vor.

Das Lochauer Schulhüsle ist sicherlich das älteste und somit letzte Schulhaus aus der theresianischen Zeit in Vorarlberg. Erbaut wurde es um 1775, also rund 30 Jahre nach der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahre 1747 durch Kaiserin Maria Theresia. 1809 wurde es erstmals offiziell auch urkundlich als Schulhaus mit Lehrerwohnung im oberen Stock bzw. zwei Klassen im unteren Stock erwähnt. Über 100 Jahre war es dann bis zum Bau und der Eröffnung der alten Volksschule, heute Alte Schule/Vereinshaus, am 6. November 1900 die erste Bildungsstätte der Lochauer Schuljugend.