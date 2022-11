Das aktuell größte Wohnbauprojekt Feldkirchs schreitet voran

Quartierprojekt in Gisingen soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.

Nachhaltig und sozial

Die F.M. Hämmerle Holding soll bei diesem Wohnbauprojekt besonders auf die Nachhaltigkeit geachtet haben. “Dies spiegelt sich in der ökologischen, monolithischen Massivbauweise ohne Fassadendämmung mit Styropor wider”, erklärt der Bauvorstand. Geothermie und Wärmepumpe sollen eine nachhaltige Energielösung schaffen. Trotz Materialengpässen, Inflation und der schwierigen Preissituation, halte das Unternehmen an seinen geplanten Bauvorhaben fest. Neben privaten Mietern soll ihnen auch die Unterstützung sozialer Projekte am Herzen liegen. Dies zeigt sich auch in der Nutzung des Quartier “Illufer”: Öffentliche Spielplätze, ein öffentlicher Kindergarten, Cluster Wohnungen der Lebenshilfe, sowie das Institut für Sozialdienste (ifs), sind Teil des Quartiers. TAY