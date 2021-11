Das aha lädt zur Jubiläumswoche

Zu 30 Jahre aha und 20 Jahre aha card gibt es verschiedene Aktivitäten für Jugendliche.

Drei Jahrzehnte Jugendinformation in Vorarlberg: 1991 wurde das „aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg“ gegründet. Zehn Jahre später wurde die Vorarlberger Jugendkarte – die jetzige aha card – ins Leben gerufen. „Von Anfang an standen junge Menschen und ihre Lebenswelten im Fokus – Ziel war und ist es, Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Ideen umzusetzen und durch informierte Entscheidungen all ihre Möglichkeiten zu nutzen“, erklärt Monika Paterno, Geschäftsführerin des aha. „Mit der aha card, haben Jugendliche seit 20 Jahren weiters die Möglichkeit zahlreiche Ermäßigungen in ganz Vorarlberg zu nutzen.“