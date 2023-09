Das 14. Caritas Gartafescht in Bludenz

Bludenz. Nach längerer Pause fand am Samstag, 9. September, das "Gartafescht" der Caritas Wohngemeinschaft Vinzenz in Bludenz statt.

Zum bereits 14. Mal öffnete das Caritashaus in der St. Peterstraße seine Tore, um die gesamte Bevölkerung zu einem Tag der Gemeinschaft, Inklusion und Unterhaltung einzuladen. Bei idealem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Garten der Caritas, um an diesem besonderen Event teilzunehmen.

Das Gartafescht, das ursprünglich aus einem Schulprojekt zum Thema Inklusion in Zusammenarbeit mit den „Kellerhockis“ aus Bludenz entstand, hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt entwickelt. Bürgermeister Simon Tschann, Familienstadträtin Andrea Mallitsch und Kulturstadtrat Cenk Dogan sind sich über die Bedeutung dieses Festes einig: "Diese Veranstaltung zeigt auf spannende Weise, wie einfach Inklusion in unserer Gesellschaft umzusetzen ist. Es ist großartig zu sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft Vinzenz gemeinsam ein so herzliches Zusammenkommen gestalten."