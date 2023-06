DARWIN am Sonntag, 2. Juli in der Villa Falkenhorst

Mit Charles Darwin, dem Vater der Evolutionstheorie, hat die Mundartband nichts zu tun, auch nicht mit der nach ihm benannten Stadt im Norden Australiens. DARWIN heißt auf gut Lustenauerisch einfach „der Wein“.

Die beiden DARWIN-Alben „Unfäll Bar“ (1999) und „Flügl“ (2008), die Tommy Schobel in Los Angeles produziert hat, sind im Schweizer Zytglogge-Verlag erschienen. Mit Bern und seiner Mundartszene verbindet die Band nicht nur die Zytglogge, sondern auch die Bewunderung für Mani Matters Lieder und Texte. Man sieht Bandmitglieder auch öfters bei Konzerten von Patent Ochsner oder dem Stillen Has, der auch schon mehrmals im Freudenhaus zu Gast war.

Live auf der Bühne sieht man DARWIN – berufsbedingt – nur sehr selten, umso mehr freuen sich die Musiker auf ihren Auftritt in der Villa Falkenhorst am Sonntag, den 2. Juli in der Villa Falkenhorst in Thüringen um 17:00 Uhr.