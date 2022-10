Darum sind für HC Hard auch Siege in der Gruppe drin

Die Auslosung in der European League Gruppenphase für Hard brachte lösbare Gegner.

Die Kugeln sind gerollt! Am heutigen Donnerstag, den 6. Oktober 2022 fand die Auslosung der EHF European League Gruppen für die Gruppenphase statt und damit sind die nächsten Gegner des ALPLA HC Hard bekannt. Die Roten Teufel freuen sich in der Gruppe C auf die Begegnungen mit Skjern Handbold (Dänemark), Fraikin BM. Granollers (Spanien), Balatonfüredi KSE (Ungarn), Sporting CP (Portugal) und RK Nexe (Kroatien).

Nach der erfolgreichen Qualifikationsrunde 2 gegen HC Butel Skopje, Nordmazedonien und dem damit verbundenen erstmaligen Einzug in die EHF European League Gruppenphase in der Vereinsgeschichte bekommen es die Roten Teufel in der zugelosten Gruppe C mit richtigen Krachern in der europäischen Handballwelt zu tun!

Die Harder Jungs freuen sich auf eine aufregende Zeit in der EHF European League Gruppenphase mit spannenden Duellen gegen Skjern Handbold (Dänemark), Fraikin BM. Granollers (Spanien), Balatonfüredi KSE (Ungarn), Sporting CP (Portugal) und RK Nexe (Kroatien). Die besten vier aus jeder Sechsergruppe kommen eine Runde weiter und qualifizieren sich für die TOP 16 in diesem Bewerb.

Die genauen Spieltermine für die nächsten Wochen und Monate können aufgrund diverser Abklärungen, die noch notwendig sind, derzeit noch nicht bekannt gegeben werden.

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard zum Ergebnis der heutigen Auslosung:

„Mit Sporting CP Lissabon treffen wir auf einen alten Bekannten, wobei das letzte Aufeinandertreffen schon eine Weile her ist. In der Champions League Qualifikation sind wir damals leider in der Overtime ausgeschieden. Diese Mannschaft, eine absolute Top-Mannschaft aus Portugal, war auch schon letztes Jahr in den TOP 16 in diesem Bewerb.“

„Skjern Handbold ist uns ebenfalls schon bekannt. Gegen das dänische Spitzenteam ist uns auch bereits der Aufstieg gelungen. In diesem Bewerb sind sie permanent mit dabei. Das Wiedersehen wird spannend.“

„Die kroatische Mannschaft von RK Nexe ist ganz spannend. Sie haben im Rückspiel der Qualifikationsrunde 2 den Aufstieg in die Gruppenphase gegen Boris Zivkovic und seine Mannschaft KS Azoty-Pulawy SA fixiert. Im letzten Jahr erspielte sich das Team einen Platz unter den TOP 4 und hat das Final Four bestritten.“

„Auch das ungarische Team Balatonfüredi KSE ist kein Unbekannter. Das Duell mit dieser Mannschaft gab es bereits einmal in der zweiten Runde der EHF European League, wo wir uns zu Hause zunächst ein gutes Polster herausgespielt haben, es dann auswärts allerdings fürs Weiterkommen nicht gereicht hat.“

„Das spanische Team Fraikin BM. Granollers ist für uns komplettes Neuland, auf diese Mannschaft sind wir noch nie getroffen. In ihrer heimischen Liga haben sie in der laufenden Saison einen sehr guten Start hingelegt und bislang alle ihre Spiele gewonnen. Auch in der EHF European League sind sie schon erprobt. Ohne Frage eine spanische Top-Mannschaft.“