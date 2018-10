Darum schwächen Apps die Smartphone-Leistung

Desto mehr das Smartphone in unserem Alltag benutzt wird, desto öfter beklagen die Nutzer Ermüdungserscheinungen bei den Geräten. Doch welche Faktoren belasten das Smartphone besonders stark?

Egal ob Speicher, Datenvolumen oder Akkuverbrauch, die Schuld an erlahmenden Smartphones tragen vor allem die installierten Apps. Kann man jedoch pauschal mit Tipps aufwarten, welche Apps nun den meisten Speicherplatz verbrauchen und welche förmlich den Akku leer saugen?

Akkuverbrauch beobachten

Logischerweise sind dies diejenigen Apps, die man am meisten benutzt. Egal ob es sich dabei um Facebook, Zeitungsapps oder Multimedia-Apps handelt, der Akkuverbrauch steigt durch sie enorm in die Höhe. Es wäre allerdings ein sinnloser Ratschlag, auf diese Apps zu verzichten. Die Nutzer sollten sich eher über die Gründe im Klaren sein und ihre Nutzung an diese Erkenntnis anpassen. Ein möglicher Lösungsvorschlag wäre jedoch, ungenutzte Apps zu löschen, falls diese im Hintergrund Akkukapazität verschwenden.