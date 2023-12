Darum flüchtete Alex Batty nach sechs Jahren vor seiner Mutter

Ein sechs Jahre verschwundener britischer Teenager, der plötzlich in Frankreich gefunden wurde, ist nach eigenen Worte aus Sorge um seine Zukunft ausgerissen.

Er habe keine Lust mehr auf das unstete Leben mit seiner Mutter in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien gehabt, sagte der 17-jährige Alex Batty der britischen Zeitung "The Sun". "Umherziehen. Keine Freunde, kein Sozialleben. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht lernen. Das ist das Leben, das ich mir vorgestellt habe, wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre", sagte er. "In den Bergen, mitten im Nirgendwo."