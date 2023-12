Dramatische Wendung: Vermisster Junge nach sechs Jahren gefunden - er flüchte aus einer Sekte

Ein Teenager, der sechs Jahre lang vermisst wurde, konnte aus den Fängen einer Sekte entkommen und flüchtete.

Die bemerkenswerte Geschichte des seit sechs Jahren vermissten britischen Teenagers Alex Batty hat eine dramatische Wendung genommen. Der nun 17-jährige Batty wurde in der Nähe von Toulouse, Frankreich, entdeckt, nachdem er scheinbar aus einer Sekte geflohen war. Dies berichten britische und französische Medien unter Berufung auf Ermittler. Die Staatsanwaltschaft von Toulouse bestätigte kürzlich, dass der gefundene junge Mann tatsächlich der vermisste Alex Batty ist.

PK der Polizei (Photo by Ed JONES / AFP)

PK der Polizei (Photo by Ed JONES / AFP) ©APA

PK der Polizei (Photo by Ed JONES / AFP) ©APA

Polizei informiert die Presse. (Photo by Ed JONES / AFP)

Polizei informiert die Presse. (Photo by Ed JONES / AFP)

Polizei informiert die Presse. (Photo by Ed JONES / AFP)

Sorgerecht entzogen

Batty, aus Oldham im Großraum Manchester, war im Jahr 2017 im Alter von elf Jahren mit seiner Mutter und seinem Großvater nach Spanien gereist, obwohl diesen das Umgangsrecht entzogen worden war. Als sie nicht zurückkehrten, meldete seine Großmutter, die das Sorgerecht hatte, ihn als vermisst und äußerte den Verdacht, dass seine Mutter und sein Großvater mit ihm einen "alternativen Lebensstil" führen wollten. "Sie wollten nicht, dass Alex zur Schule geht, sie glauben nicht an eine Regelschule", erklärte sie gegenüber dem "Mirror".

Alex flüchtete bis nach Frankreich. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

Alex flüchtete bis nach Frankreich. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

Alex flüchtete bis nach Frankreich. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

In der Nähe von Camon wurde Alex aufgegriffen. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

In der Nähe von Camon wurde Alex aufgegriffen. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

In der Nähe von Camon wurde Alex aufgegriffen. (Photo by Johan DEMARLE DAVIGNY / AFPTV / AFP)

Flucht

Laut ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei lebte Batty mit seiner Mutter und seinem Großvater in einer "spirituellen Gemeinschaft", wo sie hauptsächlich in Wohnwagen und Zelten lebten, teilweise sogar in der Wildnis schliefen.