Darum bleibt das Bregenzer Bahnhofsrestaurant leer

Das Bahnhofsrestaurant in Bregenz steht seit längerer Zeit leer. Das soll auch so bleiben, wie die ÖBB gegenüber VOL.AT bestätigte.

Moos und Grasbüschel wuchern zwischen den Platten der Terrasse, die Fassade wirkt dreckig und vergilbt. Das Gasthaus "Am Bahnhof", ehemals "Zum Hans", am Bahnhof in Bregenz steht seit mehreren Jahren leer. Für viele Bregenzer ist das Bahnhofsrestaurant ein Stück Gasthausgeschichte. Pendler und Durchreisende genossen täglich Wiener Schnitzel, Toast und Co. direkt am Bahnhof. Stammgäste trafen sich gerne beim Bahnhofswirt auf einen Kaffee oder ein Feierabendbier.