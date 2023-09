Darum bauten die Festspiele eine Straße auf den See

Nach Saisonende starteten die Bregenzer Festspiele mit dem Umbau der Seebühne. Die dafür nötige Straße in den See ist bereits fertig.

Bühnenbild und Betonkern

Eine Straße in den See wurde aufgeschüttet.

Eine Straße in den See wurde aufgeschüttet. ©VOL.AT/Mayer

Eine Straße in den See wurde aufgeschüttet. ©VOL.AT/Mayer

Straße in den See aufgeschüttet

Auf dem Platz der Wiener Symphoniker herrscht derzeit Baustellenstimmung. Für das Projekt braucht es eine Straße in den Bodensee: Mit Betonmischern, Lkw und Baustellenfahrzeugen wurden bogenförmig eine sechs Meter breite Baustraße zur Seebühne aufgeschüttet. Diese Straße ist bereits in Gebrauch, wie ein VOL.AT-Lokalaugenschein zeigt. Auf der anderen Seite sollen zwei fixe Versorgungstunnel zwischen dem Ufer und der neuen Seebühne entstehen.

Betonkern wird erneuert

Statt nur das Bühnenbild für den "Freischütz" der kommenden Festspielsaison neu zu machen, wird gleich auch der in die Jahre gekommene Betonkern in Angriff genommen. Er ist die Basis für das Bühnenbild und das Spiel auf dem See. Der Betonkern steht laut den Festspielen teilweise schon über 45 Jahre im Wasser. Er wird abgerissen und neu errichtet, was bis Jänner erledigt sein soll.

Spaziergänger am See bekommen von der Baustelle selbst nicht allzu viel mit. Die Tribüne der Festspiele ist derzeit nicht zugänglich. Nur seitlich vom Wirtshaus am See kommend kann man einen Blick auf die Arbeiten erhaschen. Wer sich ein Bild von der Baustelle machen will, tut dies am besten über die Webcam der Bregenzer Festspiele.