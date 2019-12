Dartsportler spendeten fÃ¼r Lebenshilfe

Der Dartclub Lustenau konnte am vergangenen Samstag einen tollen Betrag übergeben.

Lustenau . Ende Oktober fand in der Lustenauer Gymnasiumhalle das erste Ranglistenturnier der Dartsportler in diesem Jahr statt – der Erlös von diesem Wochenende konnte nun für die gute Sache weitergegeben werden.

930 Euro an die Lebenshilfe Lustenau

Unter Beisein von Bürgermeister Kurt Fischer und Sportreferent Franz Kullich konnte der Vorstand des UDC Lustenau am vergangenen Samstag den Erlös aus dem Turnier in der Gymnasiumhalle an die Lebenshilfe Lustenau übergeben. Insgesamt 930 Euro kamen dabei zur großen Freude der Lebensilfe Mitarbeiter beim Dartevent zusammen. MIMA