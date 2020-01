Dartler feierten Jahreswechsel

Mit dem traditionellen „und Tschüss“-Turnier beendete der Dartclub Hohenems das alte Jahr.

So nutzten auch im abgelaufenen Jahr wieder zahlreiche Dartsportfreunde das Turnier in Hohenems und feierten so gemeinsam den Jahreswechsel. 58 Teilnehmer kämpften im Clublokal des DC Hohenems um wichtige Punkte und Siege. Am Ende konnten sich Manuela Weiss bei den Damen und Zeljko Krstovic bei den Herren über den Turniersieg freuen. Aber auch abseits der Dartscheibe herrschte zum Jahreswechsel eine tolle Stimmung und die Gäste vergnügten sich in lockerer Atmosphäre bei coolen Drinks. MIMA