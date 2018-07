Dartclub feierte in neuem Clubheim

Bei sonnigem Wetter feierte der Dartclub „Wild Devil´s 1. Dart Club Frastanz“ mit einem Tag der Offenen Tür und einem Frühschoppen sein 10-jähriges Jubiläum und das neue Clubheim in der Sonnenberger Straße.

FRASTANZ Schon zum Jahresbeginn hatte der Dartclub „Wild Devil´s 1. Dart Club Frastanz“ das neue Domizil im ehemaligen Musikhaus Meier in der Sonnenberger Straße bezogen. Von 2014 bis 2017 war das Clubheim der Dartspieler in der Hauptmann-Frick-Straße. Nach dem Umzug finden die Mitglieder noch mehr Platz und eine geräumige Bar vor.

Am Tag der Offenen Tür am Samstag ließen es sich Groß und Klein nicht entgehen, ausgiebig Dartpfeile auf die modernen Dartgeräte zu werfen und dadurch spielerisch ihre Zielgenauigkeit zu verbessern. Nach einigen Dartspiel-Runden war der Durst an der neuen Bar groß. Die Bewirtung mit Grillwürsten und Bier fand großen Anklang, der sportliche Leiter Roland Eß war unermüdlich am Grillfeuer im Einsatz.