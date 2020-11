Darkmode: Hol dir das neue Update der VOL.AT-App

Hell oder dunkel? Mit dem neuen Update der VOL.AT-App kannst du selbst entscheiden. Denn ab sofort gibt es für iOS-Nutzer*innen die Möglichkeit, in der VOL.AT-App den Darkmode zu nutzen.

Was ist der Darkmode?

Beim Darkmode siehst du alles umgekehrt. Einfach gesagt werden die dunklen Pixel in helle verwandelt und helle Pixel in dunkle. So wird beispielsweise ein heller Hintergrund dunkel und die dunkle Schrift wird hell.