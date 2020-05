Darf man bei einem Meniskusriss Sport treiben?

Darauf solltest du unbedingt achten, bevor du wieder loslegst.

Nach einer Meniskusoperation (partielle Meniskektomie) sind die meisten Sportler nach sieben bis neun Wochen wieder zurück auf ihrem vorherigen Sportlevel. Nach einer Meniskusnaht können 80-90% der Sportler nach etwa sechs Monaten wieder zurück zu ihrem vorherigen Sport. Ist zusätzlich das Kreuzband verletzt, dann dauert eine saubere Reha etwa neun-zwölf Monate.

Was sollte nach einer Operation beachtet werden?

Nach einer Arthroskopie muss der Körper erst wieder ausreichend Gelenkschmiere produzieren, um deinen Knorpel optimal schützen zu können. Beachte dabei, dass Knorpelgewebe nicht innerviert ist und du bei Überlastungen keinen Schmerz spüren wirst. Daher kann es sinnvoll sein, vorbeugend für ein bis zwei Wochen mit Krücken zu gehen, um den Knorpel zu entlasten und mit unbelasteten Übungen, beispielsweise in Rückenlage oder im Wasser (erst bei geschlossener Wunde) zu starten.

