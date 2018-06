Darauf muss man beim Großen Preis von Frankreich achten

Sebastian Vettel muss beim Formel-1-Rennen in Frankreich um seine WM-Führung bangen. Titelrivale Lewis Hamilton helfen auch ein paar zusätzliche Pferdestärken.

Le Castellet (dpa) – Die Formel 1 ist nach zehn Jahren zurück in Frankreich. Der Circuit Paul Ricard von Le Castellet ist am Sonntag (16.10 Uhr/RTL) Schauplatz für den achten Saisonlauf. Vieles wird sich wohl wieder auf das Duell zwischen Mercedes und Ferrari, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel verdichten.

Der neue Mercedes-Motor gibt Lewis Hamilton frischen Antrieb. Mindestens zehn PS mehr soll das neue Triebwerk haben. Eigentlich sollte es zuletzt schon in Kanada zum Einsatz kommen, war jedoch noch fehlerhaft. Prompt wurde Hamilton mit dem alten Motor nur Fünfter und verlor die WM-Führung. In Frankreich verhalfen die zusätzlichen Pferdestärken dem britischen Titelverteidiger nun zur Pole Position und Teamkollege Valtteri Bottas zu Startplatz zwei. “Wir sind wieder in der Spur, Gott sei Dank”, sagte Team-Aufseher Niki Lauda. Die Frage nun: Wie groß ist der Motorenvorteil im Rennen?

Hoffnung

Sebastian Vettel setzt auf die Dauerläufe. In den Renn-Simulationen sei sein Ferrari besser gewesen als auf der Jagd nach einer schnellen Runde. “Wir haben eine andere Strategie, mal sehen, was es bringt”, sagte der 30-Jährige, der am Sonntag auf dem etwas weicheren und damit wohl schnelleren Reifen als das Mercedes-Duo starten wird. “Und was das Wetter angeht, könnte es ja auch eine Wundertüte werden”, fügte Vettel hinzu.