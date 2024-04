Dankgottesdienst mit der Trachtenkapelle Lech

Lech. (sco) Tradition hat in der Gemeinde Lech die Messfeier zum Abschluss der Wintersaison. Vielen Gläubigen war es jüngst wieder ein Anliegen, sich in der Neuen Pfarrkirche zu versammeln, um in Gemeinschaft Danke zu sagen.

„Die größte Kraft des Lebens ist der Dank”, sagte der im 19. Jahrhundert geborene evangelische Theologe und Lehrer Hermann von Bezzel. „Für den römischen Philosophen Cicero war die Dankbarkeit nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller Tugenden. Dankbarkeit ist eine Tugend, keine Pflicht. Dankbarkeit tut der eigenen Seele gut und festigt unsere Beziehung zueinander”, erklärte der Lecher Pfarrer Pater Adrian Buchtzik am Sonntag anlässlich des Dankgottesdienstes zum Abschluss der Wintersaison. Besonders Hotel- und Gastronomiebetreiber, Mitarbeiter und Angestellte aller Betriebe und Vereine sowie Rettungsmannschaften, die im Winter in Lech und Zürs gearbeitet haben, waren in die Neue Pfarrkirche eingeladen.

Offizielles Saisonende am 21. April

Dankbar blickten sie gemeinsam auf die vergangenen Monate zurück. Die Aufgabe, die Lesung und die Fürbitten vorzutragen, übernahm ein Vertreter der Skischule Lech. Stefan Jochum sprach Dankesworte in englischer Sprache. Offiziell wird die Wintersaison zwar erst am kommenden Sonntag abgeschlossen, doch werden bis dahin schon viele abgereist sein. Unter den Mitfeiernden befanden sich Delegationen aus den Lech-Zürs-Partnerorten Beaver Creek und Hakuba Happo/Japan, die zur Eröffnung der Lechwelten genauso angereist waren wie eine Delegation aus Kampen Sylt; diese musste allerdings Sonntagfrüh schon heimkehren.

Flotte Klänge