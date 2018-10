„Danke für eine unvergessliche Zeit“

Abschied vom Leiter der OJA Meiningen Peter Ionian

Meiningen. Für die Jugendlichen war und ist er nicht Peter Ionian, sondern einfach nur „Pete“ und der Abschied im Rahmen eines Abends im Jugendtreff „Point“ fällt den meisten sichtlich schwer. Keiner, der bevor er nach Hause geht, sich nicht noch persönlich bei „Pete“ bedankt und verabschiedet. Diesem fällt nach vier Jahren Arbeit in Meiningen und Übersaxen sein geplanter Abgang auch nicht leicht, betont aber gleichzeitig seine Dankbarkeit: „Vom Gefühl her, habe ich den Jugendlichen persönlich mehr zu verdanken, als umgekehrt“. Gleichzeitig streicht Ionian auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervor wo man immer ein offenes Ohr für seine Anliegen gehabt hätte und speziell die Tür von Bürgermeister Thomas Pinter immer offen gewesen sei. Dieser schaute dann am Abend auch persönlich im Point vorbei.

Highlights habe es genug gegeben in den vergangenen Jahren, so sei vor allem der Jugendtreff gewachsen, aus anfänglich 15-20 Besuchern sind mittlerweile über 50 Stammgäste geworden. Besonders in Erinnerung geblieben sind eine Kulturreise nach Berlin und das legendäre Bushaltestellen Grillen 2016 in Zusammenarbeit mit den Ministranten und der Diözese. Auch die jährliche Illuminierungsfeier zum Start der Weihnachtszeit bleibe gut im Gedächtnis.