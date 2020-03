„Danke für die schöne neue Schule“

Die Volksschule Haselstauden wurde feierlich eröffnet.

Dornbirn. Die Haselstauder Schüler haben ihre neue Schule längst eröffnet, denn sie sind schon nach den Semesterferien eingezogen. Jetzt wurde offiziell Eröffnung gefeiert. Klara und Jakob moderierten den Festakt und freuten sich, viele Ehrengäste in ihrem neuen Schulhaus zu begrüßen: „Danke, dass wir so eine schöne Schule bekommen haben.“

14,5 Millionen Euro wurden in die neue Volksschule Haselstauden investiert, die in vielerlei Hinsicht als Vorzeigeprojekt gilt. „Diese Schule spielt alle Stücke. Besonders bewährt hat sich die gemeinsame Planung mit den Nutzern. Mein besonderer Dank gilt dem Direktor Jürgen Sprickler für sein enormes Engagement und dem Bauleiter Thomas Mathies, der alle Fäden zusammengehalten hat“, so die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Die Schule wurde nach Angaben und unter Mitwirkung des pädagogischen Büros LernLandSchaft, Röckingen, Deutschland konzipiert und entwickelt. Gemeinsam mit den Nutzern wurde ein pädagogisches Raum- und Funktionsprogramm erarbeitet und durch das Architekturbüro Fasch & Fuchs, Wien planlich umgesetzt.

Als „Feiertag für die Stadt Dornbirn sowie alle Schüler und Lehrpersonen“ bezeichnete Landesrätin Barbara Schöbi-Fink den Eröffnungstag. Die Architektin Hemma Fasch zeigte sich beeindruckt davon, wie das gemeinsam entworfene Konzept in der Praxis funktioniert. „Ich habe noch nie erlebt, dass man eine Schule in dieser Art bespielt. In diesem Haus können die Kinder leben und sitzen nicht eingesperrt in Klassenzimmern mit Frontalunterricht.“ Die Schülerinnen und Schüler der VS Haselstauden drückten ihre Freude über das neue Schulhaus mit verschiedenen Tänzen und Liedern – extra für diesen Tag arrangiert – aus. Unterstützung bekamen sie dabei vom „Hausmeister“ – alias Pantomime Thiemo Dalpra.