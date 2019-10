Danke für a g´hörigs Fescht

MVH Altach bedankte sich bei 500 Helfern und spendete 5000 Euro

Altach. Im vergangenen Juni veranstaltete der Musikverein Harmonie Altach das diesjährige Bezirksmusikfest und feierte damit gleichzeitig sein 130-jähriges Bestehen. So eine Veranstaltung wäre unmöglich gewesen ohne die tatkräftige Mithilfe von zahlreichen freiwilligen Helfern und Vereinen. Diese alle wurde nun zu einem großen Helferfest ins Altacher KOM geladen. Dort bedankte sich Obmann Christoph Märk nochmal für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und konnte sogar Landeshauptmann Markus Wallner in den Reihen der Gäste begrüßen. Auch der zeigte sich in der Nachlese beeindruckt vom perfekt organisierten Fest im Juni und von der freiwilligen Mitarbeit der rund 500 in Altach versammelten Helfer. Michael Scherrer, Vizeobmann und Kassier der Harmonie bedankte sich mit einer besonderen Geste. Im Namen der Ehrenamtlichen überreichte er einen Scheck in Höhe von 5000 Euro an Susanne Marosch vom Verein „Geben für Leben“, die versicherte, dass Geld sofort wieder in neue Bluttypisierungen zu stecken und damit zu versuchen für betroffene Krebspatienten einen potenziellen Spender zu finden.