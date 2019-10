"Danke-Abend" für unsere Feuerwehr-Kommandanten

Der Landesfeuerwehrverband Vorarlberg bedankte sich im Rahmen einer Feier bei seinen freiwilligen Funktionären.

"Mit diesem ´Dankeabend`möchte der Landesfeuerwehrverband einen öffentlichen Dank an alle Feuerwehrleute zum Ausdruck bringen, die bereit sind freiwillig eine Führungsaufgabe in der Feuerwehr zu übernehmen“, sagt Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter im Rahmen der Feier am Dienstag im Feldkircher Ausbildungszentrum (siehe die Bilder im Anhang).