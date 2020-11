Dank Lukas und Lorenz Rusch! Vier Punkte zum Abschluss

Sieg und ein Sensations-Remis der Akademie Vorarlberg in den letzten Spielen des Jahres

Ein Sieg und ein Remis gab es zum Abschluss der Herbstmeisterschaft in den Nachtragsspielen für die heimischen Fußballtalente. Dank dem Doppelpack von Lochau Spieler Lukas Rusch gewann die Unter-15-Mannschaft in Wolfsberg knapp mit 2:1 und überwintert wie die Unter-18-Jährigen auf dem sehr guten fünften Tabellenplatz. Den jüngsten Talenten mit Trainer Teddy Pawlowski fehlt lediglich ein Zähler auf das Stockerl. Für eine Sensation sorgte die Unter-16-Elf mit Trainer Helmut Hafner. Die Ländle-Auswahl führte beim noch ungeschlagenen Salzburg zweimal und erreichte ein beachtliches 2:2-Unentschieden. Der FC Dornbirn Spieler Lorenz Leopold Rusch und der Feldkircher Damjan Kovacevic erzielten die Treffer der Vorarlberger. Damit stürzte Vorarlberg die Salzburger von der Tabellenspitze. Salzburg stellt das beste Heimteam in dieser Altersstufe.