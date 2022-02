Dank Heimstärke: Erstmals auf einem Podestplatz

Feldkircher Handballdamen sind nun schon Tabellendritter.

Mit dem 30:25 bleibt Feldkirch in dieser Saison in der Reichenfeldhalle weiterhin ungeschlagen und tauschte mit den MGA Fivers den Tabellenplatz. Beim Tabellendritten war Laura Seipelt-Fasching mit acht Toren beste Werferin. Mirela Topic netzte zwölf Mal für den Vierten aus Wien ein. „Anfangs ist es uns überhaupt nicht gelaufen. Dann haben wir uns in der Abwehr deutlich gesteigert und Torfrau Katja Rauter hat erneut ganz stark gehalten“, sagte Feldkirch-Linkshänderin Lara Hanslik, die sechs Tore erzielte.