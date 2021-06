Dank für wichtigen Dienst an der Allgemeinheit

Bregenz (BRK) – „Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihren Einsatz bedanken. Ohne Ihr Engagement wäre die Testkapazität in Bregenz so nicht aufrechtzuerhalten gewesen.“

Mit diesen Worten bedankte sich am 11. Juni Bürgermeister Michael Ritsch bei den Soldatinnen und Soldaten des Vorarlberger Militärkommandos, die mehrere Monate lang das COVID-19-Testzelt im Rathausbezirk in der Bregenzer Innenstadt betreut haben. Insgesamt waren die Frauen und Männer des Bundesheeres in Kooperation mit der Stadt drei Monate im Einsatz. Dabei wurden täglich rund 1.100 Personen getestet.

„Es war uns von Anfang an besonders wichtig, gerade mit den ersten Öffnungsschritten im Sport, in der Kultur und in der Gastronomie den Bregenzerinnen und Bregenzern neben den Testzentren in Rieden und Vorkloster auch in der Innenstadt eine entsprechende Testkapazität zur Verfügung zu stellen. Dass dies so reibungslos funktioniert hat, verdanken wir der engen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, Bundesheer, Vorarlberg Lines und mehreren ehrenamtlichen Vereinen wie etwa unserer Wasserrettung. Vielen Dank an alle Beteiligten!“, sagte der Bürgermeister.