Dank Fritsch! Dornbirn gewinnt beim BL-Absteiger Horn

Die Kapitänin Caroline Fritsch sorgt mit zwei Treffern in acht Minuten für den doch überraschenden 2:0-Auswärtssieg in Niederösterreich.

Großer Jubel im Lager von Neuling FC Dornbirn. Die Rothosen besiegten auswärts sensationell den bisherigen Tabellenführer und Bundesligaabsteiger Horn mit 2:0. Zwei Traumtore von Kapitänin Caroline Fritsch in nur acht Minuten vor dem Pausenpfiff sorgten schon für die Entscheidung und gleichzeitig den Endstand (35./43.). Für Fritsch waren es die Saisontore sieben und acht. „Das war die mit Abstand beste Saisonleistung meiner neuformierten Mannschaft. Wir hätten sogar noch höher gewinnen müssen, aber viele Topchancen wurden vergeben“, sagt ein hochzufriedener FC Dornbirn Trainer Urs Mathis. Horn fand keine einzige nennenswerte Torchance vor. Die jungen Spielerinnen Vera Isik und Chiara Dünser erhielten sogar gegenüber den beiden Legionärinnen Genesis Castrellon und Renee Zoutewelle den Vortritt in der Startelf und lieferten eine Talentprobe ab. FC Dornbirn liegt punktgleich mit dem neuen Tabellenführer Krottendorf an der Spitze, aber Caroline Fritsch haben die um ein Treffer schlechtere Tordifferenz. Krottendorf gewann in Rankweil knapp mit 2:1.