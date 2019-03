Dank dÁlvise! EHC Lustenau steht sensationell im Halbfinale

Im entscheidenden Spiel der Alps Hockey League, Viertelfinale gewann EHC Lustenau in Salzburg mit 3:2 und schafft den Aufstieg.

Der EHC Alge Elastic Lustenau hat sich erstmals für das Semifinale der Alps Hockey League qualifiziert. Die Vorarlberger holten sich das entscheidende siebente Spiel bei den Red Bull Hockey Juniors mit 3:2. Es war der erste Auswärtserfolg einer Mannschaft in dieser „Best-of-7“-Viertelfinalserie, in der Lustenau nie vorangelegen war. Die Juniors hatten gute Chancen in diesem Entscheidungsspiel die Führung zu übernehmen, ließen aber in den ersten Minuten gleich drei Powerplays aus. Diese Ineffizienz rächte sich als Philipp Koczera in der 8. Minute die Gäste aus dem Ländle mit 1:0 in Führung brachte. Doch den Salzburgern gelang nur vier Minuten später der Ausgleich. Kilian Zündel machte sein erstes Tor in der Alps Hockey League. Im Mitteldrittel war der Youngster dann auch am zwischenzeitlichen 2:1 des Heimteams beteiligt. Er brachte die Scheibe zu Maximilian Rebernig, der in Unterzahl für die erste Führung der Red Bulls an diesem Abend sorgte. Wenige Sekunden vor der letzten Drittelpause gelang den Gästen aber der Ausgleich durch Eetu-Ville Arkiomaa. Mit 2:2 ging es in den vermeintlich letzten Abschnitt. Dort holten sich die Gäste durch Chris D’Alvise die Führung zurück – und behaupteten diese bis zum Schluss. Mathieu Corbeil im Tor der Vorarlberger war in den finalen zehn Minuten nicht zu bezwingen, kam auf insgesamt 44 Saves, und auch das 6:5-Überzahlspiel in den letzten zwei Minuten, als Salzburg Goalie Leevi Laakso vom Eis nahm, brachte keinen weiteren Treffer. Damit zogen die Lustenauer per Auswärtssieg in die am Montag beginnende Halbfinalserie ein.