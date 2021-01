Daniel Tudin zerstörte die Hoffnung auf einen VEU-Sieg

Die VEU Feldkirch unterlag bei den Rittner Buam in der Overtime mit 1:2

Die Hauptakteure in einer sehr ausgeglichenen Partie in der Arena Ritten standen zwischen den Pfosten. Sowohl Rittenkeeper Hannes Treibenreif, als auch VEU Hexer Alex Caffi zeigten eine sehr starke Torhüterleistung. Beide schafften eine unglaubliche Fangquote von über 96%.

Im den letzten zwanzig Minuten machte sich der dünne Kader der Feldkircher bemerkbar. Jedenfalls war das Tempo nicht so hoch wie in den ersten vierzig Minuten und die mit vollen vier Linien agierenden Südtiroler bekamen ein leichtes Übergewicht. Im ersten Powerplay waren die Buam dann erfolgreich. Nach einem Schuss von Routinier Daniel Tundin fand die Scheibe auf Umwegen an Caffi vorbei ins Tor der Feldkircher. Aber auch die Mannschaft von Michael Lampert durfte im nächsten Powerplay jubeln. Nachdem Treibenreif einen Schuss von Dylan Stanley parierte, war Martin Mairitsch der Schnellste an der abprallenden Scheibe und versenkte das Hartgummi zum Ausgleich.