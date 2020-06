Daniel Sobkova beendet "Ehe" mit SW Bregenz

Nach zwei Jahren gehen der Standardspezialist und die Schwarz-Weißen getrennte Wege

BREGENZ. „Ich bin bis am Dienstag abend davon ausgegangen, das es in Bregenz weitergehen wird. Es kommt aber meistens anders als man denkt. Die Türe steht nun für einen neuen Klub weit offen. Ich weiß aber nocht nicht in welche Richtung es gehen wird. Meine sportliche Zukunft ist ungewiss“, sagt Daniel Sobkova, dessen „Ehe“ mit VN.at Eliteligaklub SW Bregenz nach zwei Jahren endgültig zu Ende ist. In den letzten beiden Saisonen erzielte der 34-jährige Standardspezialist 26 (6/20) Meisterschaftstore für die Schwarz-Weißen. Nach Tormann Sasa Dreven, Christoph Kobleder, Dennis Kloser und Branko Ojdanic ist Daniel Sobkova schon der fünfte Abgang im Immo-Agentur Stadion, viel Qualität hat SW Bregenz verloren. Mit dem Brasilianer Thomas Ricardo Pineiro dos Santos hat der stärkte Vollstrecker vom Vorjahr den Vertrag in Bregenz um ein Jahr verlängert. Neuzugang Nummer acht und neun sind der Deutsche Jannik Wanner (TSV Berg) und Haris Handanagic von Ligakonkurrent Hella Dornbirner SV.