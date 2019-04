Daniel Kreil vom Hotel Post Lech ist F&B-Manager des Jahres

Am wurde Daniel Kreil vom Fachmagazin „Rolling Pin“ zum F&B-Manager des Jahres gekürt.

Der ROLLING PIN-Award wird in insgesamt 15 Kategorien vergeben. Neben den 14 Kategorien, in denen jeweils drei Finalisten bis zuletzt um die goldene Trophäe gegeneinander auftraten, wurde ein Sonderpreis verliehen: Lisl Wagner-Bacher vom Landhaus Bacher in Mautern an der Donau wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde.