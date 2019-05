Daniel Golz is in the house #Friseurvlogger

Mit viel Humor, Geschichten aus dem Friseur-Alltag und jede Menge Fachwissen begeisterte Daniel Golz in der Kulturbühne AMBACH.

Am Abend des 20. Mai versammelten sich über 400 FriseurInnen, StylistInnen und Auszubildende in Götzis, um den sympathischen deutschen Friseur live zu erleben.

Daniel Golz ist momentan der angesagteste Friseurvlogger im deutschsprachigen Raum. Ob in seinen unzähligen Videos, im Friseursalon oder auf der Bühne – das Nordlicht verzaubert die Menschen. Auch das Ländle wurde vom Hype rund um Daniel Golz erfasst und erlag in Götzis seinem Charme: „Es war super.“, „Ich habe viel gelernt.“ oder „Super gsi!“ waren die Rückmeldungen des Abends. Auch Landesinnungsmeister Günther Plaickner war zufrieden mit dem Abend: „Der Saal ist voll und es war die ganze Zeit über sehr ruhig, was Aufmerksamkeit bedeutet und das ist das Beste überhaupt. Ich habe nur Komplimente gehört, was großartig war.“