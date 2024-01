Daniel Ganahl krönt sich zum Staatsmeister im Skibergsteigen

Im Rahmen der 20. Erztrophy in Werfenweng, wurde die Individual-ÖM der Skibergsteiger ausgetragen. Der Vorarlberger Daniel Ganahl sicherte sich in souveräner Manier den Sieg und krönte sich damit zum Staatsmeister.

Als strahlender Sieger überquerte der Vorarlberger Daniel Ganahl die Ziellinie bei den Staatsmeisterschaften im Individual, die im Rahmen der 20. Erztrophy in Werfenweng ausgetragen wurden. Der Ski Austria Athlet, der zuletzt auch im Weltcup mit Top-Ergebnissen aufzeigte, setzte sich vom Start weg an die Spitze des Feldes. Schon im ersten Anstieg konnte sich der Montafoner absetzen und baute seinen Vorsprung auf der äußerst anspruchsvollen Strecke kontinuierlich aus. Mit einem Vorsprung von über 1:30 Minute in der letzten Wechselzone konnte Ganahl die abschließende Abfahrt ohne großes Risiko unter die Bretter nehmen. Insgesamt 1:22:50 Stunden benötigte der 27-jährige für 14 Kilometer und 1.663 Höhenmeter.