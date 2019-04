Dance Hall Götzis räumt in Zell am See ab

Das Team der Tänzerinnen und Tänzer der DANCE HALL Bühnentanzschule Götzis, das am vergangenen Wochenende zur nationalen Dance Star Ausscheidung nach Zell am See gereist war, räumte dort so richtig ab.

Gleich 35 Podest Platzierungen brachten die Tänzerinnen in verschiedensten Altersgruppen und unterschiedlichen Kategorien mit nach Hause, davon 16 Mal Gold, 12 Mal Silber und 7 Mal Bronze. Ein beeindruckendes Ergebnis!

Besonders stolz sind die PädagogInnen Nadja Steiner, Uta Bösch, Carina Huber und Schulleiter MA Alfredo Karl auch darauf, dass sich 46 Tanzchoreografien für die World Dance Masters in Kroatien im Mai 2019 qualifiziert haben.