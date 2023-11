Damit Sprache in Familien nicht zum Zankapfel wird

Mit Rosemarie Tracy von der Universität Mannheim war im Rahmen des Symposium Kindheit, Jugend und Gesellschaft eine absolute Expertin zu den Themen „Sprache und Mehrsprachigkeit“ zu Gast im WirkRaum in Dornbirn.

Rosemarie Tracy beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Themen Spracherwerb und Mehrsprachigkeit. Sie ist Seniorprofessorin an der Universität Mannheim und Autorin mehrerer Bücher. Kürzlich war die renommierte Sprachwissenschaftlerin beim Symposium „Kindheit, Jugend und Gesellschaft“ in Bregenz zu Gast und referierte tags darauf im WirkRaum in Dornbirn. Das internationale Symposium wird vom Netzwerk „Welt der Kinder“ organisiert, bei dem auch die Caritas Vorarlberg Partnerin ist. „Sprache zählt zu unseren komplexesten Fähigkeiten“, betonte Tracy gleich zu Beginn ihres Vortrags, dem auch Caritasdirektor Walter Schmolly, und Bea Bröll, Stellenleiterin der Caritas Lerncafés, interessiert lauschten.

Komplexe Fähigkeit

Sprechen ist sowohl kognitiv, motorisch als auch sozial anspruchsvoll. Rosemarie Tracy machte das an einem humoristischen Beispiel für die Zuhörenden deutlich: „Wenn wir unseren Nachbarn mit seinem neuen Hund treffen, dann sagen wir nicht: Na, wie heißt denn der Köter?“, und fügte hinzu: „Wir haben einen inneren Monitor, der uns sagt, was angepasst ist und was nicht.“ Beim Erwerb einer neuen Sprache kommen noch andere Faktoren, wie zum Beispiel neue Laute, dazu. Gleichzeitig sind Sprachen laut Rosemarie Tracy unser soziales Kapital: „Sie verraten viel über uns selbst, wer wir sind, woher wir kommen. Sie sind Teil unserer Identität.“ Sprache ist einerseits eine angeborene Fähigkeit, für das Erlernen einer Sprache benötigt es aber auch reichhaltigen Input. „Die Umgebung ist sehr wichtig. Man sollte mit Kindern natürlich kommunizieren und Strukturen variieren“, erklärte die Referentin.

Sprache kann heikles Thema sein