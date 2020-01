Damit ein gutes Bild entsteht

Der Fotoclub Nenzing veranstaltet im Frühjahr wieder für Interessierte aus Nenzing und den umliegenden Gemeinden mehrere Fotokurse. Start ist am Montag, 2. März mit dem Kurs „Foto Basics – Theorie“ im Rettungsheim Nenzing.

Eine Woche später, am 9. März findet der Kursteil „Das Wesen eines guten Bildes – Theorie“ statt. Am Samstag, 14. März beschäftigen sich die Teilnehmer bei „Foto Basics“ vor dem Rathaus mit Blende, Zeit und ISO und bekommen wertvolle Tipps zum Umgang mit ihrer Kamera. Ein Highlight wird auch der Portrait-Praxiskurs in der Sägerei Lutz (21. März) mit einem männlichen und einem weiblichen Model sein. Den Abschluss bildet schließlich der Kursteil „Fotobearbeitung“ am Montag, 23. März. Eine rasche Anmeldung unter fotokurs@fotoclub-nenzing.at wird empfohlen, da die Kurse erfahrungsgemäß rasch ausgebucht sind. Die Kurse am Montag finden jeweils von 19 bis 21 Uhr, die Kurse am Samstag je nach Anmeldungen von 9 bis 12 oder von 13 bis 16 Uhr statt.