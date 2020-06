Dalaas: Kerze nicht gelöscht – Bettzeug fängt Feuer

Dalaas - In Dalaas hat sich in der Nacht auf Dienstag das Bettzeug eines neunjährigen Jungen entzündet. Der Vorfall endete glimpflich.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollte ein 9-jähriger Junge in Dalaas im Dachboden des elterlichen Wohnhauses übernachten. Dazu hatte er sich in einer Nische mit seinem Bettzeug eingerichtet und auf Höhe des Kopfpolsters eine Kerze angezündet.