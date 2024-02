"Dafür wird die Party umso größer!"

Alle vier Jahre

Manu, Gitarrist der Bregenzer Thrash-Metal-Band Nuke, feiert zum neunten Mal seinen „echten“ Geburtstag. Der an einem 29. Februar geborene Musiker ist voller Vorfreude: „Ich freue mich schon darauf, am Freitag auch mit früheren Bandkollegen, die jetzt bei The Phobos Ensemble und Tulsadoom spielen, für den guten Zweck Party zu machen. Wir werden die Hütte abreißen!“, kündigt Manu an. Die Erlöse aus dem Eintritt gehen an das Vorarlberger Tierschutzheim.

Top-Besetzung

Das Schlachthaus wird am diesem Freitag zur Bühne für eine einmalige Zusammenkunft: Die barbarischen Tulsadoom aus Wien, das wilde Thrash-Paket Nuke selbst, das groovige The Phobos Ensemble aus Dornbirn und Hubert „Huby“ Boschetto, der mit Songs seiner Bands Einblick in seine Homestudio-Arbeit gewährt. Außerdem wird Hubys Tochter Nele an diesem Abend die Weltpremiere ihrer neuen Single „Memories“ performen, die er für sie nach ihrer Regie produziert hat. Diese Besetzung verspricht einen Abend voller harter Riffs, peitschender Beats und einer Atmosphäre, an die man sich auch beim zehnten Geburtstag von Manu noch erinnern wird! Wer an einem 29. Februar geboren wurde, erlebt ein kurioses Schicksal: Statt jedes Jahr Kerzen auszublasen, muss Manu geduldig vier Jahre warten, um seinen Geburtstag nach traditionellem Kalender zu zelebrieren. Im heurigen Schaltjahr ist es wieder soweit und wenn die Party schließlich steigt, dann richtig! „Wer an einem 29. Februar zur Welt kam, kann seinen Geburtstag ja nur alle vier Jahre feiern – dafür ist die Party dann umso größer!“, kündigt Nuke-Bassist Markus an. Und wenn die Bandliste ein Indiz ist, dann steht Dornbirn ein unvergesslicher Abend bevor: „Manu’s Birthday Charity“ wird nicht nur ein unvergessliches Musikereignis, sondern auch eine Demonstration von Gemeinschaft und der Kraft der Musik, Gutes zu bewirken. Am 1. März sind alle eingeladen, im Kulturcafé Schlachthaus zusammenzukommen, um mit Manu seinen seltenen Geburtstag zu feiern und dabei die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.