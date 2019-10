Dafinser Dachgleiche

Richtfest für gemeinnützige Wohnanlage

Zwischenwasser. Die Gemeinde Zwischenwasser forciert seit geraumer Zeit den gemeinnützigen Wohnbau um vor allem jungen Familien eine entsprechende Wohnmöglichkeit in der Gemeinde zu bieten. Nach der Fertigstellung der ersten Anlage im Ortskern von Muntlix, läuft derzeit die Umsetzung der zweiten im Ortsteil Dafins. Kürzlich konnte dabei gemeinsam die Dachgleiche gefeiert werden. „Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand, nach harten arbeitsreichen Tagen, grüßt stolz der Firstbaum unser Land“ lautet der traditionelle Spruch der von den Handwerkern verlesen wurde ehe der Firstbaum an der Spitze des Gebäudes angebracht wurde. Verantwortliche der Gemeinde waren ebenso vor Ort wie jene der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft, welche die Anlage errichtet und künftig auch betreiben wird. Das Grundstück mit den zwei Häusern, mit jeweils sechs Wohnungen, direkt unterhalb der Kirche und Generationenplatz befindet sich im Gemeindebesitz. „Die beiden Objekte werden sich möglichst gut in die Natur einbetten und zudem einen traumhaften Wohnplatz bieten“, erläutert Alpenländische Geschäftsstellenleiterin Alexandra Schalegg. Mit einem Abschluss der Arbeiten ist im Sommer 2020 zu rechnen, mit einem Einzug der Bewohner noch vor Start des Schuljahrs 2020/21. Bei der Vergabe der Wohnungen werden, neben den allgemeinen Richtlinien, Familien mit Kindern vorrangig zum Zug kommen. In der E5 Vorzeigegemeinde Zwischenwasser wird das Wohnbauprojekt nach modernsten umwelttechnischen Aspekte errichtet. Das Energieinstitut Vorarlberg forscht gleichzeitig mit einem Projekt über die ideale Vorhaltung von Warmwasser.