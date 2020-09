Die Aufführung der Sommer - Kinder – Theaterwoche findet am Samstag, den 5. September 2020 um 11.00 Uhr in der Villa Falkenhorst statt.

Das Stück „Däumelinchen“ ist nach dem Märchen von H.C. Andersen von uns für das Kindertheater adaptiert worden. Es ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das nicht größer als ein Daumen, gleich nach seiner Geburt in eine Welt getragen wird, die voller Gefahren und Abenteuern steckt. Am Ende errettet es eine Schwalbe aus den Fängen des Maulwurfs und fliegt das winzig -kleine Wesen auf ihrem Rücken in den Süden, wo es in einer Blumenwiese ihre Heimat findet.