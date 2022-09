Ein Gassenbummel zum Feierabend

Die zweite Auflage des DämmerShopping lädt am Freitag, 30. September zum Feierabendbummel! Über 50 Geschäfte in der Feldkircher Innenstadt rollen von 18 bis 21 Uhr wieder den roten Teppich aus fürs abendliche Shoppingerlebnis.

Einkaufen, verweilen & genießen – so lautet das Feldkircher Credo für die Einladung in die Innenstadt. Begleitet von musikalischen und gastronomischen Leckerbissen kann nach Herzenslust in den teilnehmenden Geschäften gestöbert und gekauft werden. Von Schönem hin zu Nützlichem, von modern bis traditionell: Mit einem breiten Potpourri an Produkten begeistern die Läden auch an diesem Abend. Im besonderen Ambiente des „DämmerShopping“ wird die Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Kaufleute besonders spürbar.