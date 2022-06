DämmerShopping - Ein abendlicher Einkaufsbummel

Über 60 Geschäfte in der Feldkircher Innenstadt rollen am Freitag, 10. Juni den roten Teppich aus. Beim „DämmerShopping“ laden offene Türen von 18 bis 21 Uhr zum abendlichen Shoppingerlebnis in der Innenstadt ein.

Einkaufen, verweilen & genießen – dieses Motto können sich die Besucher an diesem Abend zu Herzen nehmen. Begleitet von musikalischen und gastronomischen Leckerbissen liegt an diesem Abend besondere Stimmung in der Luft. Das Ambiente des „DämmerShopping“ macht den Einkauf zu etwas Besonderem und unterstreicht die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten in der Montfortstadt. Von Schönem hin zu Nützlichem, von modern bis traditionell: Mit einem breiten Potpourri an Produkten begeistern die Feldkircher Kaufleute auch an diesem Abend.