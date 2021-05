Dämmerschoppen zur Quartiersentwicklung

Bludenz. Bludenz. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozess „SBBR 2030 – gemeinsam lebensraum planen“ lädt die Stadt Bludenz gemeinsam mit der Gemeinde Stallehr zu einem Dämmershoppen light.

Erste Plaungsansätze zu diesem Prozess sollen nun in Form eines Dämmerschoppens light präsentiert und mit der Bevölkerung diskutiert werden. Am Montag, 31. Mai, und Dienstag, 1. Juni, finden dazu Gespräche im kleinen Rahmen statt. Im Davennasaal in Stallehr sowie beim Clubhaus beim Fußballplatz in Brunnenfeld werden hierfür mehrere Zelt-Stationen aufgebaut, in denen sich die Teilnehmenden von 18 bis 21 Uhr in Kleingruppen austauschen können. Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger werden anschließend zusammengertragen, über den Sommer geprüft und dann in die weitere Planung eingearbeitet. Im Herbst sollen dann bei einem weiteren Dämmerschoppen die abschließenden Ergebnisse präsentiert werden.