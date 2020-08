Dämmerschoppen mit den All Right Guys in Lauterach

Am Freitag, 14. August 2020, gibt die legendäre Band auf dem Vorplatz von Michi's Café in Lauterach ein Konzert.

Für die All Right Guys wird es Heimspiel werden. Die legendäre Vorarlberger Band sorgt am Freitag, 14. August 2020 von 19 bis 22 Uhr, für den musikalischen Rahmen beim Dämmerschoppen am Vorplatz von Michi's Café in Lauterach.